Assaltante finge ser cliente de concessionária e foge com carro que vale mais de R$120 mil

Um homem, se passando por cliente, roubou um carro de uma concessionária no bairro do Marco, na manhã desta quinta-feira (16). O estebelecimento fica na avenida Duque de Caxias, esquina com a travessa da Estrella.

Sem qualquer suspeita, o suposto cliente iniciou o test drive de um carro da marca Chevrolet Cruze, que custa mais de R$120 mil Foi quando o roubo cinematográfico começou.

Em alta velocidade, o suspeito deu a partida no veículo e arrebentou as vidraças da concessionária. Não se sabe para onde ele foi.

As imagens de segurança da loja já estão sendo analisadas. Minutos depois, a tecnologia usada no veículo pela marca conseguiu desligar o carro remotamente e o veículo foi encontrado abandonado na rua do Fio, no bairro do Una em Belém. A polícia e a concessionária estão indo recuperar o carro.