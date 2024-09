Acusados pela morte de mulher encontrada dentro de tambor vão a júri popular em Barcarena

O julgamento de dois acusados de envolvimento na morte de Marciele Lopes, de 30 anos, ​será realizado no próximo dia 30 de outubro​, em Barcarena, no nordeste paraense. O corpo da vítima foi encontrado em março de 2023, com múltiplas marcas de facadas, dentro de um tambor em uma empresa de terraplenagem localizada na Vila do Conde.

Os réus, Mateus Gonzaga Alencar Mendes e Milena Furtado Santos, formam um casal acusado de participação direta no crime. Segundo a denúncia, eles teriam agido com a ajuda de Walter Gonzaga, tio de Mateus, e de um adolescente, cuja identidade e situação processual permanecem desconhecidas. Mateus está preso, enquanto Milena aguarda o julgamento em liberdade provisória. Walter foi solto logo após a audiência de custódia realizada poucos dias depois do crime.

A família da vítima aguarda o julgamento com esperança de que os responsá​veis sejam devidamente punidos. “Eles destruíram nossa família e a vida dela. Queremos justiça! Por mais que o julgamento não traga a Marciele de volta, queremos que todo o esforço desde o desaparecimento dela não tenha sido em vão”, disse uma parente.

Os familiares acreditam que a morte de Marciele esteja relacionada a conflitos internos na empresa. Na época do crime, eles relataram à imprensa que “picuinhas” e “inveja” poderiam ter motivado o homicídio, embora desconhecessem ameaças explícitas contra a vítima. (Reprodução)

O caso

Marciele Lopes, que trabalhava como segurança terceirizada na empresa de terraplenagem, desapareceu na noite do dia 25 de março de 2023, após encerrar seu turno. A demora da vítima em retornar para casa preocupou os familiares, que iniciaram buscas. Na madrugada seguinte, o corpo da mulher foi encontrado em um tambor dentro do local onde trabalhava. A descoberta se deu após parentes adentrarem na área da empresa e localizarem manchas de sangue no chão, que os conduziram até o tambor onde o corpo estava escondido.

Segundo os parentes, até hoje, os acusados não confessaram o crime nem deram explicações claras sobre os motivos do assassinato. "Nenhum deles fala a real motivação. Um joga a culpa no outro", afirmou uma familiar de Marciele.