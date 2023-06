Funcionário é abandonado dentro de tambor após ser estuprado e torturado por patrão

Um empregado de uma loja de Taguatinga, no Distrito Federal, foi torturado pelo patrão após ter furtado objetos do estabelecimento onde trabalhava. De acordo com a polícia, após as agressões, o homem foi colocado dentro de um tambor de metal e abandonado em uma via pública.

Segundo a Polícia Civil, o homem também foi vítima de estupro. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que dois homens, um sem camisa e outro de blusa preta, tiraram da carroceria de um carro branco um tonel de metal, onde estava a vítima.

Um terceiro cúmplice, de camiseta cinza, também apareceu na cena. Após os suspeitos deixarem a cena do crime, uma pessoa encontrou o tambor com a vítima.

Outras pessoas, aparentemente vizinhos, ajudaram a retirar o funcionário da loja de dentro do tonel. Em seguida, o homem, que estava sem roupa, saiu.

VEJA MAIS

Suspeitos já estão presos

Os suspeitos das agressões foram presos nesta terça-feira (13). Eles podem responder pelos crimes de roubo, tortura e estupro. A Polícia Civil informou que o funcionário torturado furtou uma furadeira e uma serra da loja depois que o patrão negou a ele um adiantamento de salário.

O estabelecimento fica no Setor Industrial de Taguatinga. “Após o sumiço dos objetos, o proprietário chamou a vítima aos fundos da loja, e juntamente com outros dois indivíduos, causou intenso sofrimento físico e mental, por meio de agressões e até com coronhadas de uma arma de fogo”, diz a Polícia Civil do DF.

Ainda segundo a polícia, também foi exigido da vítima que desbloqueasse aplicativos bancários de seu celular para consulta de valores.