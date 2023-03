Barcarena: casal suspeito de matar mulher e esconder corpo dentro de tambor se entrega à polícia

O casal Mateus Gonzaga Alencar Mendes e Milena Furtado Santos se entregou à polícia na tarde desta segunda-feira (27), em Barcarena, nordeste paraense. Os dois são suspeitos de envolvimento na morte da jovem Marciele Lopes Ferreira, cujo corpo foi encontrado, no domingo (26), com sinais de pedradas, dentro do tambor de uma empresa de terraplenagem, localizada na Vila do Conde, ainda naquele município. O crime teria sido motivado por "inveja" e "picuinhas" dentro do trabalho da vítima. Um suspeito identificado como Walter Gonzaga Souza Maia, chefe de Marciele, foi preso, logo após a localização do cadáver.

Assim que a notícia de que os suspeitos se encontravam na delegacia se espalhou na cidade, familiares e amigos da vítima foram até a unidade policial, onde realizaram uma manifestação. Eles pedem a prisão preventiva do casal.

Uma pessoa próxima da família de Marciele conversou com a reportagem de O Liberal na noite desta segunda e explicou que o casal​​ seria liberado, logo após prestar depoimento, por falta de provas. No entanto, ainda segundo essa fonte, testemunhas estavam chegando à delegacia para serem ouvidas, o que poderia provocar uma reviravolta na decisão.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais detalhes, mas ainda não teve retorno.

Relembre o caso

O corpo de uma mulher identificada como Marciele Lopes Ferreira, 30 anos, foi encontrado, na madrugada deste domingo (26), com sinais de pedradas na cabeça, dentro do tambor de uma empresa de terraplenagem, localizada na Vila do Conde, no município de Barcarena, nordeste paraense. A vítima, que trabalhava como segurança patrimonial terceirizada no local, estava desaparecida desde a noite do último sábado (25).

Marciele havia saído do serviço, porém não retornou para casa, o que fez a família dela dar início às buscas. Pelo menos quatro pessoas são suspeitas de envolvimento no crime. Uma delas, identificada como Walter Gonzaga Souza Maia, chefe da vítima, está presa.

Familiares de Marciele acreditam que a mulher foi morta por causa de “picuinhas” e “inveja” no trabalho.