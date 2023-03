Deputados votam inclusão de Barcarena oficialmente na Região Metropolitana de Belém

Volta à pauta ordinária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), nesta terça-feira, 28, a votação do Projeto de Lei Complementar nº 6/2023, de autoria do deputado Lu Ogawa (PP), que visa incluir o município de Barcarena na Região Metropolitana de Belém (RMB), ampliando assim o raio de abrangência da mesma. A votação da proposição, que já tem pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Divisão Administrativa, havia sido adiada da sessão do último dia 21 para esta.

Pela proposta, a Região Metropolitana de Belém sairia dos atuais sete municípios para oito, entre os quais a capital, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara, Santa Izabel, Castanhal e Barcarena. Caso seja aprovada, a proposição ainda será submetida à sanção do Executivo estadual.

No Projeto, o autor argumenta que Belém e Barcarena possuem uma ligação histórica que, por si só, já justificaria a inclusão deste último na chamada Região Metropolitana de Belém, hoje composta por sete municípios. “A intenção por uma nova regionalização é visualizada em um estudo de delimitação da Região Metropolitana feito pela Sedop (Sec. de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), o qual indica que segundo a lógica da ampliação dos critérios geográficos e das relações de interdependência socioespacial, teremos um novo recorte socioespacial da RMB, que passa a incluir o município de Barcarena”, frisa o documento.

Também na sessão desta terça-feira está prevista a votação de outros Projetos de Lei (PLs), desta feita de autoria do Poder Executivo. Entre eles, o segundo pedido de empréstimo, no valor de 100 milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para financiar ações da educação, entre as quais o Projeto de Ampliação e Modernização da Infraestrutura e da Oferta Educacional para Garantia do Direito de Aprender no Pará (Educação Por Todo o Pará).

O Projeto esclarece que esta é a segunda rodada de investimentos do BID com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) do Pará. A primeira ocorreu entre 2014 e 2022, e, segundo o texto do PL, nesse período, "o Estado teve grandes avanços, a exemplo do segundo maior aumento na taxa de conclusão e a maior queda na distorção idade-série para o Ensino Médio na Região Norte", destaca o autor.

Além disso, também estão previstos para votação nesta terça-feira três projetos que tratam da criação de novas Secretarias de Estado: a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará (Sepi); a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh), essa, desmembrada da Secretaria de Justiça, e, por fim, a Secretaria de Cidades e Integração Regional. Há na pauta, ainda, o Projeto de Lei n.º 94/2023, que amplia o quadro efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

