Suspeito de arrombar casas e furtar filhotes de cães é preso em São Domingos do Araguaia

Um homem chamado Kelson Machado Cruz foi preso pela Polícia Militar na noite da última quarta-feira (13) após ser apontado como autor de diversos roubos no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Segundo as autoridades, ele estaria cometendo as ações criminosas de maneira violenta e vários moradores já teriam sido vítimas do suspeito. A ousadia era tanta que Kelson já teria roubado até filhotes de cachorros.

De acordo com as autoridades, na manhã da quarta-feira (14), por volta das 7h40, uma mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar que Kelson havia invadido a casa dela na Rua Edmilson Sales, Bairro São Luiz. No boletim de ocorrência, ela relatou que o suspeito teria levado uma furadeira, relógio, óculos, chaveiro, frascos de perfume, hidratantes, semi jóias, brincos e cordões. As autoridades informaram que, no mesmo dia, Kelson ainda teria arrombado outra casa e roubado um botijão de gás e dois filhotes de cachorros. O suspeito também possui uma longa ficha criminal por furto, roubo e receptação.

Para capturar o suspeito, as autoridades receberam a informação da localização de Kelson e o encontraram andando pelas ruas do centro. Ele estaria tentando realizar o roubo de uma motocicleta no Bairro Independência quando foi preso e também teria consigo alguns objetos, como carteira, sapatos e meias extraídos da vítima mais recente.

Ao ser abordado e indagado, o suspeito revelou o endereço onde estaria armazenando os objetos frutos dos crimes. Os policiais foram verificar e encontraram uma casa vazia na Travessa Pará, no Bairro São Luiz. Kelson chegou a confessar às autoridades todas as práticas ilícitas. Dessa maneira, ele foi algemado e conduzido para a Delegacia da PC, onde prestou esclarecimentos.

Os crimes

A Polícia Militar informou que os crimes vinham sendo cometidos há quase um mês. Os agentes estavam investigando a situação no município e planejando uma ação para realizar a captura do assaltante. Uma das vítimas relatou ao Correio de Carajás detalhes sobre como o criminoso teria agido com ela. Segundo a vítima, o homem teria chegado na casa onde ela mora pedindo água e aproveitou da generosidade da mulher para cometer o crime. No momento em que fui buscar a água, Kelson teria ido atrás e apontou um revólver na cabeça da mulher. Ele teria levado o celular e outros pertences da vítima. O suspeito permanece preso e está à disposição da Justiça.