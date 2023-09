Homem reage a tentativa de assalto e acaba baleado no bairro do Marco, em Belém

Um homem foi baleado no peito na noite desta quinta-feira (14), na travessa Barão do Triunfo, próximo da avenida Perimetral, bairro do Marco, em Belém. No local do crime, testemunhas relatam que a vítima estava com a namorada na frente de casa, quando dois homens em uma moto se aproximaram. Os suspeitos teriam pedido o celular do casal, momento em que a vítima se recusou a entregar e acabou baleada.

A vítima foi socorrida para o Pronto Socorro do Guamá em um carro particular. Segundo informações, o homem está estável no PSM Guamá. Moradores relataram também que um suspeito já foi preso. Um dos suspeitos morreu ao trocar tiros com policiais militares do 37° Batalhão durante a fuga.