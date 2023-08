Jovem é esfaqueado e morre ao reagir a assalto, em Salinas

O jovem, identificado até o momento pelo prenome Moisés, foi morto na tarde deste sábado (5) após supostamente reagir a uma tentativa de assalto ao mercadinho da família, que fica próximo ao trevo, no bairro Nova Brasília, em Salinópolis. Conforme testemunhas, um homem que ainda não teve a identidade revelada, teria desferido um golpe com uma arma branca, possivelmente uma fala, na região do peito da vítima, após Moisés se negar a entregar os pertences. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada por moradores para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As informações iniciais, repassadas por pessoas que ajudaram a socorrer a vítima, dão conta que Moisés estava em frente a um mercadinho que pertenceria a seu pai, no momento em que percebeu a ação do criminoso e tentou impedir o roubo. Após ter desferido a facada na vítima, o acusado tentou fugir, mas acabou sendo alcançado por familiares de Moisés e outros populares que lixaram o acusado. Agentes da polícia militar perceberam a confusão e impediram que a população acabasse tirando a vida do acusado devido aos golpes. O assassino de Moisés foi encaminhado para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros e, posteriormente, foi levado para a delegacia onde foram realizados os procedimentos cabíveis.