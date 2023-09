Vídeo mostra dupla de moto assaltando idoso, na Marambaia

O assalto foi flagrado na última terça-feira (12), em plena luz do dia, na Travessa Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém. Câmeras de segurança de um estabelecimento ao lado do local onde o crime ocorreu registrou toda a ação da dupla de assaltantes. Pelas imagens é possível ver quando os dois acusados chegaram ao local de moto. Um deles usava uma arma de fogo para abordar a vítima.

Conforme as informações repassadas por testemunhas, o acusado que era o garupa da moto estava agindo com agressividade. O assaltante, que usava uma camisa branca e chapéu amarelo, se aproxima de um homem que havia acabado de sair de um estabelecimento comercial. Primeiro, o acusado tenta puxar o cordão de um homem de camisa cinza, mas a vítima percebe a ação e corre para dentro de outra loja, para não ser assaltado. Assim que vê que não conseguirá ir atrás sem chamar atenção, o criminoso aborda um idoso, puxa o cordão e em seguida corre e retorna para a moto do comparsa que já o aguardava e os dois fogem.

Apesar de não aparecer nas imagens, testemunhas relataram que o criminoso armado teria feito ameaças ao idoso antes de arrancar o cordão do pescoço da vítima. Moradores das proximidades relataram, ainda, que essa mesma dupla de assaltantes estaria praticando vários roubos na região e os idosos seriam as principais vítimas.