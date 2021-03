Acusado de matar mulher em Magalhães Barata, no Pará, é preso

Na manhã desta quarta-feira (3), foi preso um homem acusado de assassinar Celina Nunes Carvalho, de 35 anos, no município de Magalhães Barata, no nordeste parense. O crime ocorreu no último domingo (28) e chocou moradores do município. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil, por meio da 3ª RISP - Superintendência Regional do Guamá.

Em depoimento, o homem, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, confessou que esfaqueou a vítima por ela ter reagido ao anúncio de um assalto. O acusado já responde pelo crime de latrocínio, quando há roubo seguido de morte. Ele foi encaminhado para o Sistema Penitenciário e está à disposição da Justiça.

Não há informações se outras pessoas estão envolvidas no crime.

O caso

Celina Nunes Carvalho, de 35 anos, foi encontrada morta nas proximidades de um sítio, com diversos sinais de violência por arma branca, na madrugada de domingo (28). Irmão da vítima, Nélio Carvalho explica que a irmã foi encontrada com sinais de estrangulamento e também com 14 perfurações no corpo, possivelmente feitas com o uso de uma faca. O cadáver foi localizado nas proximidades de um terreno que, horas antes, havia sido palco de uma festa.

A mulher era conhecida na cidade por trabalhar como motorista de táxi-lotação, modalidade em que um veículo é usado para transportar pessoas a um mesmo destino a partir do pagamento de uma taxa fixa. Celina morava na vila Quatro Bocas, em Magalhães Barata.