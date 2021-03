Mulher é encontrada morta após festa no município de Magalhães Barata, no Pará

Uma morte cercada de mistério assustou moradores de Magalhães Barata, no nordeste paraense. Na madrugada de domingo (28), Celina Nunes Carvalho, de 35 anos, foi encontrada morta nas proximidades de um sítio, com diversos sinais de violência por arma branca. O caso foi confirmado pela Polícia Civil, por meio da 3ª RISP - Superintendência Regional de Castanhal.

Irmão da vítima, Nélio Carvalho explica que a irmã foi encontrada com sinais de estrangulamento e também com 14 perfurações no corpo, possivelmente feitas com o uso de uma faca. O cadáver foi localizado nas proximidades de um terreno que, horas antes, havia sido palco de uma festa.

A mulher era conhecida na cidade por trabalhar como motorista de táxi-lotação, modalidade em que um veículo é usado para transportar pessoas a um mesmo destino a partir do pagamento de uma taxa fixa. Celina morava na vila Quatro Bocas, em Magalhães Barata.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso ou identificado como autor do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências na localidade em busca dos envolvidos na morte de Celina.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.