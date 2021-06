Acusado de matar homem com facada no peito é preso em Itaituba, no sudoeste do Pará

Acusado de matar um homem com uma facada no peito, Vancarlos Viana de Sousa, de 30 anos, foi apresentado nesta terça-feira (8) na delegacia de Itaituba, no sudoeste do Pará. Ele foi preso na noite desta segunda-feira (7) por policiais militares do distrito de Crepurizinho. O homem é apontado como o autor do homicídio de Edimael Marques da Silva, mais conhecido pelo apelido de "Indinho", de 27 anos. O crime ocorreu no último domingo (6), no garimpo Patrocínio, na cidade do sudoeste paraense.

Segundo informações levantadas pela polícia, a vítima era da cidade de Bom Jardim, no Maranhão. Edimael estava bebendo em um bar, quando foi surpreendido pelo algoz. Vancarlos desferiu uma facada na altura do peito da vítima, que não teve qualquer chance de defesa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homicida, natural de Novo Repartimento, fugiu em seguida, mas foi capturado. Diversas denúncias repassadas às autoridades policiais indicaram que Vancarlos estava tentando deixar a região garimpeira. De posse das informações recebidas, os militares realizaram várias incursões na região, até encontrá-lo na Rodovia Transgarimpeira, no sentido do garimpo Crepurizão.

Vancarlos confessou o crime aos policiais e foi levado para o posto de polícia do Crepurizinho. A motivação do crime continuava desconhecida até a publicação desta matéria. As informações são do Correio de Carajás.