Acusado de estupro de vulnerável é preso no Marajó

Um homem acusado de estupro de vulnerável foi preso nesta sexta-feira (23), em Breves, na Ilha do Marajó. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime em questão.

Sob posse das informações repassadas pela equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEAM/DEACA) de Breves, que incluíam a localização do suspeito, as equipes da Base Integrada, formada por policiais civis e militares, se deslocaram para o Rio Carapanã Branco, na zona rural do município, onde ficava a casa em que ele residia.

Ao perceber a aproximação da equipe, o acusado fugiu para uma área de mata, o que levou os policiais a fecharem um cerco e iniciarem uma varredura na região. Após alguns minutos de busca, ele foi encontrado em uma casa nas proximidades onde havia se escondido. Por conta da tentativa de fuga ele teve a prisão em flagrante decretada e foi encaminhado à delegacia da Base de Antônio Lemos para os procedimentos legais.

O trabalho integrado foi essencial para a prisão do acusado, como destacou o diretor do Grupamento Fluvial, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), delegado Arthur Braga. "A prisão representa a eficiência do trabalho integrado feito na base integrada fluvial Antônio Lemos, cuja equipe, além de fiscalizar as embarcações que navegam pela região para evitar ou reprimir algum delito, tem buscado cumprir todas as demandas que chegam, seja atendendo notícias de crimes pelos diversos canais disponíveis, seja cumprindo mandados de prisão investigados pelos policiais da própria base ou de outra delegacia que precise de apoio", afirmou.

Neste sábado (24) o suspeito será conduzido para Breves, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.