Acusado de estuprar criança de 3 anos de idade é preso pela polícia em Castanhal

Um homem foi preso preventivamente em Castanhal, nordeste paraense, acusado de estuprar uma criança de 3 anos de idade. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Pará na manhã desta quinta-feira (24). O mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça foi cumprido por equipes das delegacias especializadas no atendimento à mulher (DEAM). As informações são do Native News Carajás.

As investigações policiais apuraram que o acusado teria praticado o crime de estupro de vulnerável. Após a captura, o indiciado foi encaminhado para realizar exame de corpo de delito e, posteriormente, levado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.