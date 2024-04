PC prende homem apontado como um dos maiores desmatadores do Pará

Geraldo Daniel de Oliveira, conhecido pelo apelido de “Geraldinho”, foi preso pela Polícia Civil do Pará (PCPA), em Goiânia, capital do estado de Goiás, nesta quarta-feira (3), durante a operação Refloresta Xingu", em desdobramento da "Operação Curupira". Na rede social X, antigo Twitter, o governador Helder Barbalho disse que o homem capturado é “acusado de desmatar mais de 10 mil hectares nos últimos 5 anos”, na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, no Pará. Além disso, as autoridades o apontam como um dos maiores desmatadores do Estado.

A operação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um pecuarista acusado de ser o maior desmatador em área contínua da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu. O acusado, que já havia sido preso em 2022, encontrava-se em liberdade provisória. Durante este período, ele teria violado as medidas cautelares impostas, levando à sua nova captura. "Ele e o genro, que está com prisão preventiva decretada, respondem por outros crimes ambientais e falsidade documental”, acrescentou Helder no post.

"Estão sendo cumpridos mandados de prisões, buscas e apreensões em várias localidades do Pará e Goiás, para que dar suporte à Operação Curupira, que tem uma função de fiscalização e comando e controle nessas áreas. Paralelo às ações em campo, nós temos uma força-tarefa dentro da Polícia Civil que investiga a fundo os casos que são encontrados pela equipe de campo da operação Curupira. Isso é um trabalho integrado de fiscalização e investigação para que nós possamos chegar aos verdadeiros autores dos crimes ambientais no Pará", afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Conforme o delegado-geral, Walter Resende, as investigações, intensificadas pela colaboração de informações da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), por meio da Assessoria de Inteligência e Segurança Corporativa, levaram à identificação de diversos crimes. "Apontaram para a prática continuada de crimes ambientais, incluindo dano à Unidade de Conservação, incêndio em floresta, impedimento à regeneração florestal, falsidade ideológica, e associação criminosa com foco em atividades ilegais contra o meio ambiente", ressaltou Resende.

Desde 2019, o acusado é responsável por desmatar mais de 10.000 hectares de floresta amazônica, configurando-se como um dos principais agentes de desmatamento no Estado do Pará.

"O pecuarista atuava diretamente na criminalidade ambiental na APA Triunfo do Xingu. Sua prisão representa o combate incessante da Polícia Civil no que diz respeito à criminalidade ambiental, demonstrando que a Polícia Judiciária permanecerá atuante nas investigações que tratam sobre a temática", ressaltou o delegado Acácio Neto, titular da Força-Tarefa Amazônia Segura.

Outra prisão

Em junho de 2022, Geraldo havia sido preso pelos crimes de desmatamento e queimadas em uma área, que já havia sido embargada pelo Ibama, no ano de 2019, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Na época, Ualame afirmou que o goiano era “o principal responsável pelos números de depredação ambiental no sul do Pará”. A polícia disse que Geraldo Daniel de Oliveira respondia por 10% do desmatamento no Estado.

A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável, que visa compatibilizar a conservação ambiental com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. A APA Triunfo do Xingu foi criada em 2006 e 66% do seu território, de 1,6 milhão de hectares, ficam em São Félix do Xingu. O restante divide-se entre as regiões de influência do Rio Araguaia e do município de Altamira.