Pará apresenta queda de 59% nos alertas de desmatamento em março

No mês de março, o Pará apresentou uma redução de 59% de área recoberta por alertas de desmatamento, em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com informações oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

De acordo com as informações da Agência Pará, a área recoberta por alertas no período foi de 34 km², o segundo menor valor na série histórica desde 2019, quando foram registrados 33 km². No acumulado de agosto de 2023 a março de 2024, o Pará registrou uma desmatada de 1.044 km², redução de 49% em relação ao mesmo período anterior.

Decreto emergencial

Os municípios abarcados pelo Decreto Estadual Nº 2.887, de fevereiro de 2023, que declara estado de Emergência Ambiental em Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia também registraram uma diminuição de 69% na área desmatada em março de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Destacando-se nessa redução os municípios de Portel, São Félix do Xingu e Altamira, com diminuição em área de 170,23; 142,08 e 118,54 km², respectivamente.

De acordo com Mauro O’de Almeida, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, os dados do DETER/INPE indicam tendência positiva na queda do desmatamento no estado. Em março de 2023, os 15 municípios representavam 71% do desmatamento total do estado, mas este ano o índice caiu para 47%, refletindo a eficiência das medidas de Comando e Controle implementadas pelo governo.

“A redução absoluta de 44,47 km² é um marco importante para o Pará, demonstrando que políticas eficazes e ações coordenadas podem resultar em mudanças ambientais significativas. Com a continuação desses esforços, o estado espera manter e até acelerar o progresso na redução do desmatamento nos próximos anos”, afirma o titular da Semas.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)