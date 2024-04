Atuação da Força Nacional na Amazônia Legal é prorrogada até dezembro

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação da atuação da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) em fiscalizações na Amazônia Legal. A medida foi publicada nesta segunda-feira (1), no Diário Oficial da União e prevê a permanência dos agentes até 31 de dezembro de 2024. Em apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a FNSP atua em operações para combater o desmatamento ilegal, incluindo incêndios florestais e queimadas, e outros crimes ambientais.

VEJA MAIS

Conforme divulgado, a medida tem validade de 275 dias. Os efetivos da Força Nacional continuarão realizando diferentes operações na Amazônia Legal, região que compreende nove estados das regiões Norte (Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima, Tocantins), Centro-Oeste (Mato Grosso) e Nordeste (Maranhão).

A intensificação do monitoramento e controle ambiental é um dos 12 eixos previstos no Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que foi atualizado e está em sua 5ª fase. Faz parte das políticas ambientais de 2023, que estabeleceu a meta de desmatamento zero até 2030. Por medida de segurança, a diretoria da Força Nacional de Segurança Pública não divulga o contingente disponibilizado para atuar nas ações, mas cada operação segue um planejamento e recebe o apoio logístico do próprio Ibama na região.