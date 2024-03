‘COP em Belém será um sucesso porque ela corresponde aos nossos objetivos’, destaca Macron

Na presença do cacique Raoni; do presidente Lula; do governador Helder Barbalho e demais autoridata; e do governador Helder Barbalho, entre outras autoridades públicas, na Ilha do Combu, o presidente Emmanuel Macron convocou a todos a se unirem pelo fim do desmatamento na Amazônia. Ele citou a criação des estrégias para a preservação dos recursos naturais e destacou que a Conferência Climática em Belém será um sucesso.

"Temos de criar uma verdadeira estratégia e fazer com que a COP de Belém no ano que vem seja um sucesso porque ela corresponde aos nossos objetivos e temos de nos reunir em torno de outros povos, como você já disse presidente Lula. Esse combate (ao desmatamento) deve fazer parte do mundo inteiro”, afirmou o político francês.

Macron acrescentou: “Raoni, eu quero aproveitar sua presença para do seu lado lançar o combate ao desmatamento e o Instituto com esse propósito”, afirmou.