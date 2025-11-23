Capa Jornal Amazônia
Acidente na Duque de Caxias deixa poste destruído e chama atenção de moradores

Colisão deixou apenas danos materiais e não houve registro de vítimas

O Liberal
fonte

Poste tomba após veículo perder controle na avenida Duque de Caxias, em Belém (Redes Sociais)

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas deste domingo (23) na avenida Duque de Caxias, entre as avenidas Pirajá e Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, em Belém. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que um carro colidiu frontalmente com um poste, que tombou com o impacto e ficou parcialmente destruído, deixando entulhos de concreto na calçada da via.

De acordo com informações preliminares, não houve feridos. O condutor do veículo, um homem de aproximadamente 45 anos, sofreu apenas danos materiais. Entregadores de delivery que passavam pelo local interromperam o trabalho para prestar auxílio ao motorista logo após a colisão.

Testemunhas relataram que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. Segundo elas, a suspeita é de que ele tenha dormido ao volante, o que teria provocado a perda de controle do veículo. Até o momento, não há informações oficiais sobre a retirada do poste danificado. 

