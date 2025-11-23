Acidente na Duque de Caxias deixa poste destruído e chama atenção de moradores

Um acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas deste domingo (23) na avenida Duque de Caxias, entre as avenidas Pirajá e Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, em Belém. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que um carro colidiu frontalmente com um poste, que tombou com o impacto e ficou parcialmente destruído, deixando entulhos de concreto na calçada da via.

VEJA MAIS

De acordo com informações preliminares, não houve feridos. O condutor do veículo, um homem de aproximadamente 45 anos, sofreu apenas danos materiais. Entregadores de delivery que passavam pelo local interromperam o trabalho para prestar auxílio ao motorista logo após a colisão.

Testemunhas relataram que o motorista não apresentava sinais de embriaguez. Segundo elas, a suspeita é de que ele tenha dormido ao volante, o que teria provocado a perda de controle do veículo. Até o momento, não há informações oficiais sobre a retirada do poste danificado.