Motorista avança sinal e provoca grave acidente em Belém

Um motorista provocou um grave acidente no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a Travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém, na madrugada deste sábado (3), por volta das 3h30. Tudo foi registrado por câmeras de segurança de empreendimentos localizados nas proximidades do ocorrido.

O motorista atingiu violentamente outro veículo, cujo condutor foi socorrido em estado grave ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). As imagens mostram o momento em que o causador do acidente segue pela Duque de Caxias. Ele avança o sinal vermelho e atinge o outro automóvel que trafegava pela Humaitá.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e a Polícia Militar foram acionados e atenderam a oc​orrência.

Um segundo vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra a vítima sendo socorrida. Enquanto isso, policiais militares aparecem conversando com o suspeito, que estava acompanhado de uma mulher. A gravação mostra ainda que ambos foram colocados na viatura da PM. O caso foi registrado na Seccional da Sacramenta. Não há informações sobre os procedimentos adotados em relação ao motorista.

Por nota, a Polícia Civil informou que “o caso é apurado pela Seccional da Sacramenta. Testemunhas foram ouvidas e o condutor foi encaminhado para realizar exames de alcoolemia”.