Acidente fatal em Belém: homem morre atropelado por caminhão no bairro da Cremação

Um homem morreu, na manhã desta terça-feira (21), após ser atropelado no bairro da Cremação, em Belém. Ele foi atingido por um pequeno caminhão, no cruzamento da rua dos Mundurucus com a travessa 14 de Abril. O resgate chegou a ser acionado, mas não houve tempo de socorro e ele morreu no local.

Testemunhas apontam que o motorista do caminhão estaria ao celular. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do acidente e remover o corpo da vítima, ainda não identificada.

Matéria em atualização, acompanhe!