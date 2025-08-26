Acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio interdita viaduto do Entroncamento

Um caminhão desgovernado provocou um acidente envolvendo um carro de passeio e outro caminhão, na tarde desta terça-feira (26), por volta das 15h, no viaduto do Entroncamento, no bairro da Marambaia, em Belém, na pista que dá acesso à avenida Pedro Álvares Cabral. O trânsito no local já está liberado.

Segundo informações preliminares recebidas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), o caminhão perdeu o controle dos freios e colidiu com os demais veículos. Apesar do impacto, não houve feridos, apenas danos materiais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e realizou a retirada dos veículos envolvidos do viaduto. A Polícia Militar (PMPA) também esteve no local e fez o isolamento da área para garantir a segurança até o término dos trabalhos.

Após a conclusão do serviço, o viaduto foi liberado e o tráfego flui normalmente no local, de acordo com o Ciop.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações do caso à Polícia Civil e aguarda um posicionamento.