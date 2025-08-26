Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio interdita viaduto do Entroncamento

O trânsito no local já está liberado

O Liberal

Um caminhão desgovernado provocou um acidente envolvendo um carro de passeio e outro caminhão, na tarde desta terça-feira (26), por volta das 15h, no viaduto do Entroncamento, no bairro da Marambaia, em Belém, na pista que dá acesso à avenida Pedro Álvares Cabral. O trânsito no local já está liberado.

Segundo informações preliminares recebidas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), o caminhão perdeu o controle dos freios e colidiu com os demais veículos. Apesar do impacto, não houve feridos, apenas danos materiais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e realizou a retirada dos veículos envolvidos do viaduto. A Polícia Militar (PMPA) também esteve no local e fez o isolamento da área para garantir a segurança até o término dos trabalhos.

Após a conclusão do serviço, o viaduto foi liberado e o tráfego flui normalmente no local, de acordo com o Ciop.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações do caso à Polícia Civil e aguarda um posicionamento.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio interdita viaduto do Entroncamento

O trânsito no local já está liberado

26.08.25 18h53

VIOLÊNCIA

Suspeito de tráfico, ‘LP 22’ é morto pela Polícia em Tomé-Açú

A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (25), na região conhecida como ‘Favelinha’

26.08.25 18h49

INTERVENÇÃO POLICIAL

Dupla armada morre em confronto com a Polícia Militar em Marabá

A troca de tiros ocorreu na tarde desta terça-feira (26), quando quatro suspeitos atacaram uma equipe que realizava rondas na Vila Canaã.

26.08.25 18h32

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Mãe e filhos paraenses morrem em acidente de carro na BR-414, em Goiás

O veículo em que a família estava foi atingido por uma carreta na cidade de Anápolis, na noite de segunda-feira (25)

26.08.25 16h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

INVESTIGAÇÃO

Cavalo que teve patas cortadas em SP estava vivo, aponta perícia

O caso teve grande repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o cavalo aparece caído em uma estrada com as patas decepadas.

26.08.25 15h24

CRIME

Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

26.08.25 11h06

POLÍCIA

Suspeito de estuprar idosa é preso no Marajó

A ação foi realizada na área do Rio Jaburuzinho, em Breves, no Marajó

26.08.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda