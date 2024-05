Acidente de trânsito resulta em morte de ciclista na Augusto Montenegro

Um acidente de trânsito, no início da noite deste sábado (11), resultou na morte de um ciclista, na avenida Augusto Montenegro, no Km-13, em frente a um supermercado, bairro do Tenoné. O Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou a ocorrência e informa que a vítima é do masculino.

De acordo com o capitão A. Lima, que está no plantão, a vítima trafegava de bicicleta dentro da faixa do BRT, quando foi atropelada por um veículo. Agentes de segurança pública estão a caminho do local para fazer o trabalho da perícia e remoção do corpo. A identidade da vítima não foi informada.

