Acidente de trânsito provoca a queda de um poste na rodovia Mário Covas em Ananindeua

Um acidente nas primeiras horas desta quarta-feira, 25, afeta o trânsito na avenida Mário Covas, em Ananindeua. De acordo com relatos de moradores da área, um veículo, que seguia no sentido de quem vai para a Augusto Montenegro, aingiu um poste no canteiro central da pista, esquina com a rua Cosme Damião, no bairro Coqueiro, em Ananindeua. A estrutura caiu atravessada sobre a via, ficando presa à fiação elétrica.

O veículo, modelo Gol, era conduzido por um um motorista de aplicativo, que pediu para não ser identificado. Ele contou para os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) que estava trafegando nesse trecho e aí apareceu um pedestre, aparentemente "desorientado". Para não atropelar o pedestre, ele teve que desviar e acabou subindo no canteiro e colidindo com o poste. O acidente aconteceu por volta das 5h15.

Acidente aconteceu nas primeiras horas desta quarta-feira, 25. (Redes Sociais)

O motorista do aplicativo e opedestre não se machucatamu, mas houve danos materiais do veículo. A equipe da Semutran está na área desde 6h15. Mais cedo eles fecharam o trânsito na avenida Três Corações para que a concessionária desligasse o

O fornecimento de energia. Essa interdição durou mais ou menos meia hora. Agora, 8h23, o trânsito tá fluindo normalmente. Mas o poste permanece caído.

Até o momento, moradores de um condomínio perto do acidente estão sem energia por causa da colisão.

