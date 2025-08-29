Capa Jornal Amazônia
Acidente de trânsito é registrado na avenida Almirante Barroso na manhã desta sexta-feira (29/8)

O sinistro envolveu um motociclista. Ele foi socorrido

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma ambulância do Samu próxima ao motociclista e a um ônibus. (Foto: Divulgação | Ciop)

Um acidente de trânsito envolvendo um motociclista foi registrado na manhã desta sexta-feira (29/8), na avenida Almirante Barroso com a Júlio César, em Belém. Até o momento, não há detalhes das circunstâncias do sinistro, que deixou um motociclista ferido. 

As câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações (CIOp) registraram o momento em que as equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e do Serviço de Atendimento Móvel atenderam a ocorrência. Pelas imagens, é possível ver o condutor da moto consciente próximo de um ônibus, enquanto é socorrido. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Segbel sobre o caso e aguarda retorno.
 
 

 

polícia

acidente de trânsito

almirante barroso

na manhã desta sexta-feira
