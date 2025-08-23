Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida em São Brás

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta na manhã deste sábado (23) deixou uma pessoa ferida no bairro de São Brás. O acidente aconteceu na Avenida Magalhães Barata, esquina com Alcindo Cacela, o que teria dificultado o trânsito no local. As primeiras informações indicam que a vítima seria uma mulher, ainda não identificada, que recebeu socorro após a constatação de sinais vitais.

A área do acidente estaria isolada e acreditava-se que a vítima não tinha resistido a perda de massa encefálica. Mas, após o registro de sinais vitais, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), encaminhou a vítima para o Hospital Metropolitano, onde receberá os primeiros socorros.

Imagens enviadas por pessoas que passavam pelo local no momento do ocorrido mostram a presença do corpo de bombeiros e de força de segurança, que isolaram o local e ofereceram atendimento à vítima.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para mais informações, mas ainda não teve retorno. O espaço continua aberto.

Esta matéria está em apuração e receberá atualizações