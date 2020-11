Acidente com viatura dos Bombeiros, 45 crimes eleitorais e 16 presos no Pará na manhã deste domingo

Em novo boletim, atualizado às 12 horas, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que a “Operação Eleições” ocorre sem ocorrências de maior gravidade. O Centro Integrado de Comando e Controle estadual iniciou suas atividades às 6h, monitorando os 144 municípios. Por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop) há o videomonitoramento em tempo real dos principais corredores de veículos e pessoas, além dos principais locais de votação na Região Metropolitana de Belém. Ao todo, 209 câmeras estão sendo utilizadas.

Até as 11h42 deste domingo, a Polícia Civil registrou 45 ocorrências em todo o Estado relacionadas a crimes no pleito eleitoral. A maioria dos crimes são referentes à divulgação ou propaganda irregular e corrupção eleitoral. Dezesseis pessoas foram presas. Um acidente foi registrado envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar. O veículo saiu da cidade de Tailândia e em deslocamento para o município de Goianésia, para atuar na operação, uma carreta, ao tentar desviar de um buraco, foi de encontro ao veículo oficial que acabou capotando. Um militar faleceu no local.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) monitora a rodovia BR-316 com 30 agentes de fiscalização. O trânsito na área está intenso, mas fluindo e sem ocorrências. O órgão também está presente em mais 13 municípios. Em Breves, um veículo foi removido à delegacia do município por determinação do juiz eleitoral, sob suspeita de crime eleitoral. O agente do órgão repassou o caso à PM, que ficou de fazer a apresentação do veículo. Cabe lembrar que as equipes do Detran estão preparadas para dar apoio de acordo com a necessidade do controle de fluxo e de interdições às proximidades dos locais de votação e de apuração. A Segup informa que novos boletins serão emitidos às 15 e 19 horas deste domingo.