Ação integrada entre GMB, PM e Sesan apreende drogas e facas no centro de Belém

Uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Belém (GMB), Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) resultou na apreensão de facas, tesouras, objetos perfurantes, isqueiros, cachimbos e entorpecentes na Praça Dom Pedro II, no centro da capital, na manhã desta quinta-feira (17/10). Os agentes abordaram cerca de 30 pessoas, a maioria em situação de rua. Foi recolhido também entulhos e lixos.

De acordo com a GMB, a operação, além de ordenar a praça pública, visa exercer policiamento preventivo e ostensivo, a fim de coibir a ocorrência de delitos, a exemplo de roubos e furtos.

A GMB e a PM reforçam e orientam que, caso o cidadão se depare com alguma atitude suspeita, devem acionar as forças de segurança pelo disque-denúncia da GMB 153 ou 190. Desse modo, a viatura mais próxima vai ao local.

A ação contou com a participação dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), Operacional do distrito D’água, equipes do 2° Batalhão da Polícia Militar e Sesan.