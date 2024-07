Grande quantidade drogas é encontrada por cães farejadores em quintal de casa na Ilha de Mosqueiro

Uma quantidade expressiva de drogas foi apreendida nesta quinta-feira (11), no distrito de Mosqueiro, em Belém, durante a operação “Matapi”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, com apoio dos cães farejadores Eva e Muralha, do Grupamento de Ações Táticas com Cães (Atac) da Guarda Municipal de Belém. O tipo da droga não foi informado, pois o material deverá ser submetido à perícia.

Os cães da raça pastor-belga Malinois encontraram os entorpecentes no quintal de uma residência e em uma caixa de ​ferramentas. Além das drogas, os guardas municipais do Atac e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) apreenderam dois simulacros de armas e uma motocicleta com registro de roubo.

A operação tem como foco o combate ao tráfico de drogas e crimes correlatos no distrito de Mosqueiro. A ação cumpriu mandados de busca domiciliar no bairro Carananduba, resultando na detenção de quatro pessoas pelos agentes da Polícia Civil.

“Temos um canil de excelência e, por isso, a Guarda Municipal de Belém é sempre convidada a dar apoio com os cachorros do Atac durante as ações da Polícia Civil. Temos uma grande satisfação em participar e lograr êxito durante as missões de combate ao tráfico de drogas,” afirmou a subcoordenadora do grupamento de Ações Táticas com Cães, inspetora Simone Modesto, durante a operação.

Segundo a Guarda Municipal de Belém, a operação é parte de um esforço contínuo para desarticular redes de tráfico de drogas na região, e as investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no esquema criminoso.