Acusado de assassinar ex-vereador de Trairão é preso no Pará

Victor Luan Nascimento Ribas, de 24 anos, foi preso na quinta-feira (14), no município de Itaituba, sudoeste do Pará, apontado como o executor do assassinato do ex-vereador de Trairão, Antônio Carlos de Moura, ocorrido em 11 de março de 2022. A prisão foi anunciada pela delegacia de Polícia Civil de Trairão, no sudoeste do Pará, em operação conjunta com a Polícia Civil de Itaituba. As informações foram divulgadas por meio do Portal Giro.

VEJA MAIS:



O acusado foi localizado na 4ª do bairro Bela Vista, em Itaituba. Estava foragido desde julho deste ano. A operação policial, que resultou na prisão de Victor, também tinha como alvo mais cinco acusados de participarem do crime. Eles foram identificados como Ivan das Graças Silva; Vanildo Alvino de Barros; Moisés Mendes Coelho e José Gilson Mendes Coelho. Todos ainda estavam foragidos até quinta-feira.

O delegado responsável pelo inquérito, Pedro Victor, explicou que a prisão dos investigados foi baseada em evidências concretas. "Apesar da data do crime, temos provas de que eles têm pleno acesso a armas de fogo", afirma o delegado.

Além disso, foi divulgado que o grupo se articulou para coagir diversas testemunhas durante e após a finalização da investigação, o que aumenta a gravidade da situação.



Conforme explicado pelo delegado Pedro Victor, um dos investigados sofreu ameaças de linchamento dentro do presídio. Essas ameaças visavam fazer com que o acusado mudasse seu depoimento.