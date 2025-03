Voluntários plantam 400 mudas de árvores nativas em áreas de preservação

Com o propósito de sensibilizar e incentivar a população acerca da importância das Áreas de Preservação Permanente (Apps) da Região Amazônica, uma equipe de pessoas participou neste sábado, 15 de março, do plantio de 400 mudas de 25 espécies de árvores nativas na Avenida Perimetral, que fica localizada próxima ao Parque Natural Municipal de Altamira, no sudoeste do Pará. Ao todo, 80 voluntários participaram da ação, incluindo integrantes da Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente (Semma) e funcionários da Norte Energia.

Na ocasião, a ação buscou fortalecer a proteção dessas áreas, fundamentais para evitar a erosão, o assoreamento dos rios e outros impactos ambientais negativos. Assim, uma área de 3.200 m² foi reflorestada, o que equivale ao tamanho de meio campo de futebol e que contribui significativamente para a recuperação ambiental da região.

O que são APPs?

As APPs são locais protegidos pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que colaboram consideravelmente para a manutenção do equilíbrio ecológico, o que influencia diretamente na qualidade do ar, da regulação do ciclo da água e, principalmente, da preservação da biodiversidade.

“As áreas de Preservação Permanente exigem que a gente tenha certos cuidados, e é muito interessante a gente ajudar nessa ação. Hoje mesmo eu plantei uma sumaúma e uma golosa, que são árvores que vão servir tanto para os animais como para deixar a cidade mais bonita. Porque quando você caminha por aqui e é uma área verde, uma área onde tem árvores, traz um bem-estar, uma qualidade de vida para a gente”, explica o biólogo e voluntário da campanha, Roberto Silva.

Ação gera benefícios para a comunidade local

Diante desse cenário, a ação pode gerar benefícios para a própria comunidade em razão da colheita de frutas. “Temos um projeto que envolve o crescimento de mudas. Essas mudas estão sendo usadas para repovoar as APPs de Altamira. Em breve, parte dessas árvores já produzirá frutos para a comunidade. Temos espécies de grande importância cultural, como a golosa e a andiroba, além de frutíferas como cupuaçu e cajá”, realçou a gerente de Projetos Socioambientais da Norte Energia, Nubia Cristina.

A iniciativa é promovida pela campanha “Amigos da APP”, lançada no ano de 2023, e faz parte do Programa de Educação Ambiental da Usina de Belo Monte, desenvolvido pela Prefeitura de Altamira, pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e pelo Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu (Creax). Além do plantio, a equipe costuma visitar com frequência os habitantes que moram próximo às APPs e, até o momento, já foram plantadas 1.150 mudas em áreas de preservação urbana.

