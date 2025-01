Governador do Pará destaca pecuária sustentável e preservação ambiental no Fórum Econômico

Promover a integridade e o crescimento sustentável da cadeia pecuária, além de incentivar práticas que contribuam para a preservação da floresta viva por meio da mudança de uso da terra. Esse foi o principal enfoque do discurso do governador Helder Barbalho durante o painel “Acelerando a ação dos sistemas alimentares rumo à COP 30”, realizado no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, nesta terça-feira (21).

No evento, que reuniu líderes empresariais, políticos e representantes do terceiro setor, o governador apresentou a estratégia do Governo do Pará para desenvolver o setor pecuário com foco na redução das emissões de gases de efeito estufa e na garantia de uma produção de carne livre de desmatamento. Helder Barbalho ressaltou os desafios da rastreabilidade na cadeia produtiva e destacou como essa questão pode ser transformada em uma oportunidade para gerar renda aos pecuaristas.

Maior ação de monitoramento ambiental e sanitário do Brasil

Uma das iniciativas é o programa Pecuária Sustentável, lançado pelo governo estadual durante a COP 28, em Dubai, em dezembro de 2023. O programa prevê a identificação individual e a rastreabilidade do gado produzido no Pará, com meta de implementação total até dezembro de 2026.

Considerada a maior ação de monitoramento ambiental e sanitário do Brasil, a iniciativa foi desenvolvida por meio de uma parceria entre políticas públicas e esforços do setor privado. O objetivo é fomentar o crescimento econômico da pecuária no estado com transparência e integridade, respeitando normas sanitárias, fundiárias e socioambientais.

Na ocasião do lançamento, Helder Barbalho afirmou: “Queremos demonstrar que a pecuária sustentável pode caminhar junto com a preservação ambiental e o cumprimento das normas ambientais. Além disso, uma cadeia pecuária íntegra e em conformidade abre novos mercados, valoriza a atividade, agrega valor e aumenta a renda dos produtores, desde a agricultura familiar até os grandes pecuaristas.”

Desde então, o programa avançou em duas frentes importantes: a aplicação do primeiro brinco de identificação bovina, que marcou o início do eixo de rastreabilidade, e o desbloqueio da comercialização de gado em áreas em recuperação ambiental, incentivando o retorno de produtores ao mercado formal da carne com base no compromisso de regenerar áreas degradadas.

No Fórum Econômico Mundial de 2025, mais de um ano após o lançamento do programa, o governador fez um apelo à indústria, ao terceiro setor e ao varejo para que se juntem ao governo no apoio aos pecuaristas, oferecendo suporte e financiamento para fortalecer essa estratégia sustentável.