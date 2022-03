Você é do Pará e quer estudar no Reino Unido? Veja como

Sem limite de idade e abrangendo todas as áreas de estudo e conhecimento, o Programa Chevening não pede proficiência de inglês na inscrição e ainda tem bolsa integral mais um valor mensal para quem for selecionado.

O encontro “Conexões Reino Unido - Oportunidades de estudar no exterior: Programa de Bolsas Chevening”, abordará aspectos ligados à educação, cultura e atualidades. As possibilidades oferecidas à comunidade acadêmica e ao público em geral de participar de cursos de mestrado no Reino Unido será o tema central do encontro, que também vai destacar os aspectos socioculturais daquele País e as oportunidades de bolsas de estudos e pesquisas.

Vão participar desse momento: James Phillips, Chevening Programme Manager; Larissa Steiner Chermont, Professora da UFPA, Chevening Goodwill Ambassador – Pará; Mário Francisco Guzzo Junior, Perito Criminal da Polícia Científica do Pará, Chevening Goodwill Ambassador – Pará; e Ricardo Miranda Rocha Leitão, Fical de Receitas Sec. de Fazenda Pará, Chevening Goodwill Ambassador – Pará

O Chevening é o programa global de bolsas de estudo do governo britânico, financiado pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido (FCO) e organizações parceiras. As bolsas são concedidas a indivíduos com potencial de liderança, habilidade de networking, plano de estudo no Reino Unido e plano de carreira profissional desenvolvido, além de sólida formação acadêmica, para um programa de mestrado de um ano em qualquer área, em qualquer uma das principais universidades do Reino Unido.

Entre suas principais atividades do programa está a orientação sobre estudos superiores nas instituições do Reino Unido (informações gerais, divulgação de notícias, prazos de inscrição, pré-requisitos, procedimento, bolsas etc.); esclarecimento de dúvidas e acompanhamento das candidaturas; procedimento pré-consular obrigatório para a solicitação do visto de estudante; divulgação de notícias e atualidades sobre estudos no Reino Unido; e realização de eventos e apresentações temáticas e informativas.

Serviço

Evento: Conexões Reino Unido - “Oportunidades de Estudar e Pesquisar Programa de Bolsas Chevening”

Data: Sexta, 1º/04

Horário: 15h

Inscrição: pelo formulário no link https://forms.office.com/r/4cLC9w2aKH

Local: Centro de Internacionalização da UFPA (UFPA Internacional; Bloco G do Básico)