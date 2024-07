Visitantes do Parque Estadual do Utinga poderão contar com prática canoagem a partir deste sábado

Visitantes do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém, poderão contar com a prática de canoagem no Igarapé do Yuna a partir deste sábado (13). A atividade ecoturística está autorizada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). A iniciativa é promovida pela empresa de ecoturismo que atua na Unidade de Conservação (UC).

Para garantir a segurança e preservação ambiental, algumas regras foram estabelecidas. Cada grupo de visitantes deve contar com pelo menos dois condutores habilitados, sendo a capacidade máxima de 12 pessoas por grupo, incluindo os condutores. A atividade pode ser realizada entre 8h e 16h, mas será suspensa em caso de risco de chuva.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, ressaltou que com a nova atividade, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” amplia seu leque de opções de ecoturismo, oferecendo aos visitantes uma forma diferenciada de vivenciar a natureza amazônica.

“A canoagem no Igarapé do Yuna promete ser uma experiência inesquecível, conectando os participantes com a exuberante flora e fauna da região. Convido todos a se fazerem presentes em nossa UC neste fim de semana, bem como nos demais dias”, frisou Nilson Pinto.

Cuidados

O condutor de turismo e gerente da Amazônia Aventura, Diego Barros, detalhou sobre quais foram os cuidados que a empresa tomou para iniciar essa nova atividade que promete ser um sucesso. Ele afirma que, quando se fala de UC, é preciso olhar com bastante carinho a parte de legislação ambiental e de segurança. “Nós criamos uma atividade totalmente adaptada para o Parque Estadual do Utinga, que é uma UC de Proteção Integral", pontua.

O respeito ao meio ambiente é uma das nossas prioridades, uma vez que o percurso balizado, acompanhado com o condutor e, também, a segurança faz parte de todas as nossas etapas, seja com a disponibilização de coletes salva vidas, o caiaque especializado para águas tranquilas e ele tem uma estabilidade muito grande, o que impede e dificulta muito que a pessoa vire e caia na água. Portanto, tudo foi pensado com muito carinho para oferecer uma experiência muito divertida, mas também muito segura para o Parque Estadual do Utinga”, explicou o dirigente.

Impacto ambiental

Durante a atividade, os visitantes serão orientados sobre a importância de minimizar o impacto ambiental. É fundamental evitar a destinação inadequada de resíduos na água, a remoção de folhas, flores e galhos, bem como a movimentação de sedimentos no fundo do canal. Além disso, o uso do Igarapé do Yuna para banho é estritamente proibido, preservando assim a qualidade da água e o habitat das espécies locais.

Também serão instalados e mantidos acessos seguros ao Igarapé do Yuna, facilitando a entrada e saída dos visitantes de forma controlada e segura. Os condutores que prestarão serviços na trilha aquática deverão apresentar certificação em curso de resgate e primeiros socorros em ambiente aquático, assegurando que estão aptos a lidar com emergências.

Colaboração

De acordo com o gerente da Região Administrativa de Belém, Júlio Meyer, “o acesso de visitantes aos ambientes aquáticos do Parque, como é o caso do Igarapé do Yuna, possibilita uma maior valorização do parque por esses visitantes. O Parque foi criado principalmente para garantir o abastecimento de água para a população da Grande Belém e essa oportunidade de contato é fundamental para valorizar a UC e ajudar a garantir os objetivos para o qual ela foi criada. É importante frisar, ainda, que a atividade possui um sistema de gestão de seguranças e condutores habilitados para realização de resgates em ambientes aquáticos”, detalhou.

Serviço

A canoagem no Igarapé do Yuna custa R$ 30,00 por pessoa. Durante o mês de julho, o serviço será ofertado todos os dias. A atividade náutica tem início no Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” e segue até a base da Amazônia Aventura, com percurso estimado em 2 km (ida e volta) e duração média de 30 minutos.