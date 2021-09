Vigia de Nazaré vive as emoções do 324° Círio de Nossa Senhora de Nazaré

Católicos de várias cidades do Pará homenageam, neste domingo, a Virgem de Nazaré, no Círio de Vigia de Nazaré, que é considerado o mais antigo do Estado. Mais uma vez, este ano, não houve houve procissão, por causa da pandemia da Covid-19. Porém, uma carreata desde o interior até às estreitas ruas de Vigia de Nazaré, no nordeste do Pará, a 100 quilômetros de Belém, marcou o evento, que chegou em sua 324ª edição, tendo como tema "Com Maria, Vivemos a Fraternidade Eucarística".

Centenas de pessoas prestaram homenagens à Virgem, que seguiu na berlinda, num Círio diferenciado em função das regres de segurança sanitária.

A imagem passou por praticamente todas as comunidades. Foi à igreja de São Sebastião, no bairro do Arapiranga e seguiu rumo à Igreja Matriz, depois de passar pela Igreja de Pedra, na orla fluvial da cidade.

Na chegada, será dada a bênção de encerramento da carreata e haverá a missa solene a ser presidida por Dom Carlos Verzellet, Bispo Diocesano de Castanhal.

Embora com número reduzido, a cidade está movimentada com centenas de romeiros nas ruas e imediações da Igreja Matriz.

Assim como em Belém, a programação também é marcada por Círio Fluvial, Rodoviário e Moto Romarial, realizados neste final de semana. A tradicional Trasladação ocorreu na noite de sábado (11).

A festividade seguirá por quinze dias com missas, novenas e adoração, devendo terminar no dia 24 de outubro.