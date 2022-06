População mata duas sucuris em Barcarena

Na tarde de quarta-feira (29), duas cobras da espécie sucuri foram mortas pela população do bairro Imobiliária, em Barcarena. Os animais teriam saído de um bueiro e os moradores, assustados, resolveram intervir. A Prefeitura Municipal lamentou o ocorrido e orientou que a população acione a Secretaria de Meio Ambiente (Semade) ao se deparar com animais silvestres. O órgão não foi acionado, diz a gestão municipal por meio de nota.

“A Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena (Semade), órgão competente para a proteção da fauna e flora do município, não foi comunicada sobre o aparecimento das sucuris no bairro Imobiliária. Sempre que um animal silvestre adentra no meio urbano, o Corpo de Bombeiros e a Semade devem ser acionados para tomar os procedimentos cabíveis”, diz a nota enviada à reportagem de O Liberal.

A Semade diz ainda que se a população tivesse acionado o órgão ambiental, teria solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para o resgate dos animais e frisou ainda que a cobra não é venenosa, podendo ser autuada por crime ambiental que os maltrate.

“A sucuri não é uma cobra venenosa e deve viver livre em seu habitat natural. A Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena lamenta o ocorrido e pede à população que não mate os animais silvestres que são protegidos por lei ambiental. Quem os maltrata, pode responder criminalmente”, continua.

Por fim, a Semade diz que tentará identificar os responsáveis por esse crime ambiental para a aplicação das medidas punitivas cabíveis. “Matar nunca é uma opção, principalmente se for uma sucuri”, finaliza.



A reportagem de O Liberal solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros e até a publicação desta matéria, não teve retorno.