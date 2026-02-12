VÍDEO: Pará lidera consumo de desodorante no Brasil, diz empresa

O Pará é o Estado que mais consome desodorantes no Brasil, segundo informou Eduardo Felmanas, representante da indústria farmacêutica Cimed, durante entrevista com o influenciador Toguro. A declaração foi feita em conversa divulgada nas redes sociais e chamou atenção ao relacionar hábitos de consumo ao clima da região.

Segundo Felmanas, diferentes fatores podem explicar o dado. “Pode ser a temperatura, ou o povo que quer ficar cheiroso também”, disse o representante ao ser questionado sobre os motivos que colocam o Estado na liderança do consumo. Durante a entrevista, Toguro também perguntou sobre a possibilidade de patrocínio ao Clube do Remo. O representante respondeu que a empresa pode vir a apoiar o time.

Pesquisa aponta maior incômodo com mau cheiro no Norte

Em 2025, uma pesquisa do Instituto Datafolha indicou que mais da metade dos brasileiros relatam incômodo com mau cheiro corporal. De acordo com o levantamento, os índices na Região Norte são superiores à média nacional em diferentes situações.

Os dados mostram que os percentuais na região superam a média do país em três quesitos avaliados. A maior diferença chega a quase 9 pontos percentuais.

Os estados do Norte, em geral, registram temperaturas mais elevadas, o que contribui para maior transpiração. O suor é um mecanismo natural de termorregulação do corpo, responsável por manter a temperatura interna estável, especialmente quando a temperatura ambiente aumenta.

Diferença chega a 9 pontos percentuais

Entre os entrevistados da Região Norte, os resultados foram:

28% afirmaram já ter ido embora antes por se sentirem com mau cheiro, contra 21% na média nacional;

afirmaram já ter ido embora antes por se sentirem com mau cheiro, contra na média nacional; 26% disseram ter desistido de investir em uma relação amorosa por causa de odor, enquanto a média do Brasil é de 20% ;

disseram ter desistido de investir em uma relação amorosa por causa de odor, enquanto a média do Brasil é de ; 37% relataram desconforto ao ir ao trabalho ou a compromisso profissional devido a mau odor em alguma parte do corpo, frente a 28% no país.