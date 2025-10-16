Belém supera Manaus e lidera ranking de cidades inteligentes no Norte

Belém foi reconhecida como a cidade mais inteligente da Região Norte do Brasil no Ranking Connected Smart Cities 2025, divulgado em setembro. A capital paraense ficou em 1º lugar no recorte regional, superando Manaus (AM), que aparece na segunda colocação. O levantamento nacional é considerado referência em inovação, desenvolvimento urbano e uso de tecnologia nas cidades brasileiras.

Além de Belém, outras três cidades paraenses — Parauapebas, Barcarena e Paragominas — também aparecem entre as 10 mais inteligentes do Norte. Esta é a primeira vez que o estudo considera todos os mais de 5 mil municípios do Brasil.

O estudo foi divulgado durante o evento Connected Smart Cities 2025, realizado entre os dias 23 e 25 de setembro, em São Paulo.

As 10 cidades mais inteligentes da Região Norte em 2025

Confira as cidades mais bem colocadas da região Norte no ranking:

Belém (PA) Manaus (AM) Araguaína (TO) Ariquemes (RO) Parauapebas (PA) Palmas (TO) Boa Vista (RR) Barcarena (PA) Macapá (AP) Paragominas (PA)

Quais são as cidades mais inteligentes do Brasil?

Na classificação geral nacional, a cidade mais inteligente do Brasil em 2025 é Vitória (ES), seguida por Florianópolis (SC) e Niterói (RJ). A lista das 10 primeiras inclui também grandes capitais e cidades reconhecidas por boas práticas urbanas. Veja:

Vitória (ES) Florianópolis (SC) Niterói (RJ) São Paulo (SP) Curitiba (PR) Recife (PE) Barueri (SP) Santos (SP) Salvador (BA) Rio de Janeiro (RJ)

O que é o Ranking Connected Smart Cities?

Em sua 11ª edição, o Ranking Connected Smart Cities é elaborado pela Plataforma Connected Smart Cities. O estudo analisa 75 indicadores divididos em 13 áreas temáticas, como economia e finanças, mobilidade urbana, inovação, educação, segurança, governança, meio ambiente e mudanças climáticas, planejamento urbano, energia, habitação e tecnologia.

Para a maior parte dos indicadores, os critérios seguem normas internacionais da ISO, relacionadas a serviços urbanos, qualidade de vida, métricas ESG e cidades resilientes.