Belém supera Manaus e lidera ranking de cidades inteligentes no Norte
Capital paraense aparece como a mais bem colocada da região na lista; outras três cidades do Pará também figuram entre as 10 melhores
Belém foi reconhecida como a cidade mais inteligente da Região Norte do Brasil no Ranking Connected Smart Cities 2025, divulgado em setembro. A capital paraense ficou em 1º lugar no recorte regional, superando Manaus (AM), que aparece na segunda colocação. O levantamento nacional é considerado referência em inovação, desenvolvimento urbano e uso de tecnologia nas cidades brasileiras.
Além de Belém, outras três cidades paraenses — Parauapebas, Barcarena e Paragominas — também aparecem entre as 10 mais inteligentes do Norte. Esta é a primeira vez que o estudo considera todos os mais de 5 mil municípios do Brasil.
VEJA MAIS
O estudo foi divulgado durante o evento Connected Smart Cities 2025, realizado entre os dias 23 e 25 de setembro, em São Paulo.
As 10 cidades mais inteligentes da Região Norte em 2025
Confira as cidades mais bem colocadas da região Norte no ranking:
- Belém (PA)
- Manaus (AM)
- Araguaína (TO)
- Ariquemes (RO)
- Parauapebas (PA)
- Palmas (TO)
- Boa Vista (RR)
- Barcarena (PA)
- Macapá (AP)
- Paragominas (PA)
Quais são as cidades mais inteligentes do Brasil?
Na classificação geral nacional, a cidade mais inteligente do Brasil em 2025 é Vitória (ES), seguida por Florianópolis (SC) e Niterói (RJ). A lista das 10 primeiras inclui também grandes capitais e cidades reconhecidas por boas práticas urbanas. Veja:
- Vitória (ES)
- Florianópolis (SC)
- Niterói (RJ)
- São Paulo (SP)
- Curitiba (PR)
- Recife (PE)
- Barueri (SP)
- Santos (SP)
- Salvador (BA)
- Rio de Janeiro (RJ)
O que é o Ranking Connected Smart Cities?
Em sua 11ª edição, o Ranking Connected Smart Cities é elaborado pela Plataforma Connected Smart Cities. O estudo analisa 75 indicadores divididos em 13 áreas temáticas, como economia e finanças, mobilidade urbana, inovação, educação, segurança, governança, meio ambiente e mudanças climáticas, planejamento urbano, energia, habitação e tecnologia.
Para a maior parte dos indicadores, os critérios seguem normas internacionais da ISO, relacionadas a serviços urbanos, qualidade de vida, métricas ESG e cidades resilientes.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA