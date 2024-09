VÍDEO: Pais fazem chá revelação com aparelhagem e pirotecnia para anunciar o sexo do bebê

Uma festa de chá revelação inusitada tomou conta das redes sociais após os pais Iago Gomes e Dhuany Souza, moradores do município de Bujaru, no nordeste do Pará, decidirem anunciar o sexo de seu bebê de uma maneira bem paraense: ao som de aparelhagem e com direito a pirotecnia. O evento foi realizado em um sítio da família.

A festa, apelidada pelos internautas como "o chá de bebê mais fraco do paraense", ganhou destaque pela criatividade e originalidade. Enquanto muitos chás revelação optam por balões ou bolos coloridos, a família Souza Gomes decidiu ir além.

O som da aparelhagem ‘Kitandinha’, pertencente ao avô do bebê, foi responsável por fazer a contagem regressiva, embalado pela música "Oração", de Tonny Brasil. Quando as luzes e fumaça surgiram, acompanhadas de fogos de artifício, a cor azul anunciou que o primeiro filho do casal será um menino, que se chamará João Miguel.

Aparelhagem é uma tradição no estado do Pará, composta por grandes caixas de som que formam um “paredão sonoro” repleto de luzes e cores vibrantes, muito comuns em festas de tecnobrega e tecnomelody, ritmos paraenses. Nas redes sociais, o vídeo do momento viralizou, com os convidados vibrando ao som da aparelhagem e dos fogos, enquanto celebravam a chegada do novo integrante da família.

"É por isso que eu amo meu estado, os paraenses são diferenciados 👏😍", comentou um internauta. "Olha Miguel, os teus pais 😂", brincou a mamãe Dhuany.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)