VÍDEO: Chá revelação termina em confusão com fumaça da cor errada e diverte internautas

Um chá revelação viralizou nas redes sociais ao tomar um rumo inesperado, quando o responsável por soltar a fumaça rosa para anunciar o sexo do bebê errou a cor e provocou uma grande confusão. O vídeo do momento já conta com quase 1 milhão de visualizações no TikTok.

Nas imagens, Leandro Rodrigues, irmão do pai da criança, aparece acendendo o bastão de fumaça rosa, confiante de que revelaria o sexo feminino do bebê. No entanto, para a surpresa de todos, a fumaça que saiu foi azul, indicando o sexo masculino.

Desesperado com o erro, Leandro sai correndo e joga a fumaça no meio da rua, enquanto os convidados observam a cena em meio a risadas. Por sorte, ele consegue encontrar outra fumaça rosa e a revelação finalmente acontece da maneira correta.

O vídeo foi compartilhado pela esposa de Leandro, Franciele Oliveiras, que se divertiu com a situação. "E meu marido que errou a fumaça no chá revelação do irmão dele", escreveu ela. "Meu marido se defendeu dizendo que quem errou foi o fabricante", explica Franciele.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)