VÍDEO: Mãe tenta escapar de conhecida no mercado e viraliza nas redes sociais

Quem nunca tentou escapar de um encontro inesperado? Um jovem registrou em vídeo uma cena divertida de sua mãe tentando fugir de uma conhecida no mercado. A publicação, que viralizou no TikTok, mostra a mulher andando de um lado para o outro, observando tudo ao seu redor com cautela para evitar o encontro. Em alguns momentos, ela chega a acelerar o passo e até se esconder atrás das gôndolas do supermercado.

"Minha mãe dando a vida para fugir de uma conhecida no mercado", brincou Neto Soter na legenda do vídeo. A cena cômica rendeu diversas curtidas e comentários de internautas que se identificaram com a situação.

"Também detesto encontrar pessoas no supermercado", escreveu uma usuária. "Plot twist: a conhecida viu sua mãe também e está tentando fugir", brincou outra.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)