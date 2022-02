Vídeo mostra carro atolado em buraco no município de Santarém

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um carro quase totalmente atolado em um buraco de um trecho de terra localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, no bairro de Santarenzinho, no município de Santarém, oeste paraense. A gravação foi divulgada pelo "Blog do JK".

A área de terra aparece bastante molhada na gravação e ainda não há informações sobre o condutor do veículo. De acordo com moradores do município, o caso teria ocorrido na manhã do último sábado (26).

A reportagem tenta entrar em contato com a Prefeitura de Santarém, com objetivo de apurar se existe algum projeto para melhorar a infraestrutura da Rua Nossa Senhora do Rosário. Assim que tiver alguma nota oficial, o texto será atualizado.