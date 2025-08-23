Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

Hannah Franco
fonte

Modelo Dhienny Almeida chama atenção no Musa do Festival da Gó 2025 ao desfilar com look inspirado nas cores do Pará. (Instagram/@wendel_baltazar)

O Musa do Festival da Gó 2025 virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana, graças à participação da modelo Dhienny Almeida, de 19 anos, representante do município de Capanema. Ela viralizou ao desfilar com um biquíni ousado — e bastante pequeno — nas cores da bandeira do Pará, destacando sua beleza no evento realizado no distrito de Boa Vista, em Quatipuru.

O traje, com design arrojado e uma estrela azul no centro, foi considerado um dos mais marcantes da noite. Nas redes sociais, o público reagiu com surpresa a escolha do look mínimo dividiu opiniões.

“Esse biquíni foi o mais falado da noite!”, comentou um usuário no Instagram. "A menina tem um corpo esculpido! Mas esse look tá transparecendo desconforto, ela mal consegue se sentir à vontade para desfilar", disse uma internauta. Outra escreveu: "Imagina ser bonita ao ponto de sustentar esse look. Um corpo é um corpo amores." 

viralizou

quatipuru

festival da gó
Pará
