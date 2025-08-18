Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Luana Mandarino, novo affair de Cauã Reymond

Estadão Conteúdo

Após meses evitando os holofotes, o ator Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarino parecem ter deixado a fase de sigilo para trás. Apesar de ainda não assumirem publicamente o namoro, o casal tem aparecido cada vez mais junto.

Luana tem adotado uma postura mais natural em relação à exposição. Recentemente, ela apareceu em registros feitos na casa de Cauã, compartilhando momentos de lazer com crianças na piscina do ator e em foto no espelho de entrada da casa.

De reality polêmico ao novo estilo de vida

Luana Mandarino é modelo e ficou nacionalmente conhecida após participar da primeira temporada do reality show Rio Shore, exibido pela MTV em 2021.

Na época, ganhou destaque por seu comportamento explosivo e por protagonizar momentos de tensão e intensidade dentro do programa, que misturava festas e conflitos.

Após o reality, Luana aproveitou a visibilidade conquistada para ampliar sua atuação no mundo da moda e das redes sociais. No entanto, nos últimos anos, passou a adotar um perfil mais reservado, compartilhando com seus mais de 50 mil seguidores atividades de autocuidado e rotina pessoal.

A relação teria começado discretamente ainda em meados de 2024, quando Cauã estava solteiro após o término com a dentista Luisa Watson, em julho do mesmo ano. Desde então, ele e Luana têm sido vistos em programas mais reservados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cauã Reymond

Luana Mandarino

affair
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

COMEMORAÇÃO

Ministério católico Sal e Luz celebra 25 anos de evangelização em show com participações de artistas

Com 25 anos de missão, grupo celebra a data com apresentação especial

18.08.25 11h51

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

CINEMA

‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

16.08.25 19h28

CINEMA

Atriz paraense Angela Ribeiro dá vida à 'Mulher da Casa Abandonada' em série documental no streaming

A paraense interpreta Margarida Bonetti em flashes que recriam a história

16.08.25 15h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

FAMOSOS

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior

18.08.25 9h28

'adultização'

Felca no 'Altas Horas': veja o que youtuber disse no programa

ua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração

17.08.25 11h12

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda