VÍDEO: Incêndio destrói barracas de feirantes em galpão no interior do Pará

Um incêndio atingiu mais de dez barracas de feirantes durante a noite do último sábado (8). O incidente ocorreu na travessa Jarbas Passarinho, localizada no centro comercial de Ipixuna do Pará, região nordeste do Pará. O local é conhecido como Galpão do Agricultor.

Moradores gravaram alguns vídeos mostrando tudo enquanto as labaredas destruíam parte do espaço. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado e informou que as chamas foram controladas e que não houve vítimas.

De acordo com o g1 Pará, um levantamento inicial apontou que mais de 10 lojas foram atingidas pelo fogo.