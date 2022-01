Vídeo de paraense viraliza na internet ao falar da importância da vacina contra covid-19; veja

Um vídeo do "Rei da Resenha", como é conhecido um paraense que faz sucesso no Instagram, viralizou na internet ao explicar a importância da vacina contra covid-19 durante uma "resenha" entre amigos em um lanche de rua. No registro, que já tem mais de 400 mil visualizações, o rapaz usa gírias paraenses para falar didaticamente sobre a imunização, durante uma conversa com um amigo de apelido "Barcarena".

"Não é salvar, Barcarena, o negócio é que a vacina vai…", inicia o jovem, sendo interrompido pelo amigo. "Só pra amenizar quando vier em ti", responde Barcarena. "Mas num tá bom?", questiona ele indignado, arrancando risos dos parceiros.

"Aí tu quer pegar valendo é e morrer?". Barcarena volta a rebater. "O cara ali tomou duas vacinas e já tá intubado". O Rei da Resenha, então, explica sobre a vacinação. "É teu sistema, como tu vai reagir a vacina, se tu vai reagir a ela bom ou não, tem que estudar", completa ele.

O vídeo ganhou o coração dos internautas, principalmente dos paraenses, que aproveitaram pra compartilhar nas suas redes sociais afirmando que Barcarena queria um "marido", expressão usada quando alguém "exige demais".