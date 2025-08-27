Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: confeiteiro de Anajás distribui bolos para crianças ribeirinhas do Marajó e ação viraliza

Thiago Barros, conhecido como “o menino da canoa”, emocionou as redes sociais ao presentear crianças que vivem às margens do rio com bolos decorados

Hannah Franco
fonte

Influenciador do Marajó entrega bolos para crianças em canoas; veja (Instagram/@tbbolosdecorados)

Um gesto simples, mas repleto de significado: bolos feitos com carinho e entregues por rios para crianças ribeirinhas da Ilha do Marajó. Foi assim que Thiago Barros, jovem confeiteiro e influenciador digital de Anajás, emocionou seus seguidores ao publicar vídeos de sua mais recente ação solidária, parte do Projeto Presentear.

Conhecido nas redes sociais por confeitar bolos a bordo de uma canoa, em pleno Rio Amazonas, Thiago agora viralizou ao aparecer entregando bolos embalados cuidadosamente em sacolas plásticas, distribuídos diretamente das águas para quem surge em outras canoas.

"Vamos fazer o que poucos fazem: levar a alegria para as crianças da nossa região. O Marajó ainda está no mesmo lugar, e nosso trabalho precisa ser visto por mais pessoas dispostas a ajudar nossa causa", escreveu Thiago em uma de suas postagens.

O vídeo que mais repercutiu mostra o confeiteiro emocionado ao perceber a quantidade de crianças que se aproximavam em busca de um bolo. “Fiquei triste agora que tem muita criança”, diz ele, com a voz embargada.

Nos comentários, internautas se sensibilizaram com a cena. “Não teve como conter as lágrimas. Essas crianças ficam tão felizes com o bolo 🙌❤️”, comentou uma seguidora. “Fiquei assustada com essas crianças no barco sozinhas, mas também feliz em ver que alguém está levando alegria até elas”, escreveu outra.

