VÍDEO: Chá revelação com tema de carimbó viraliza e conquista a web

Um chá revelação viralizou nas redes sociais após a mãe do bebê criar uma temática inovadora: um evento com músicas, danças, decorações e brincadeiras ao som do ritmo regional do Pará, o carimbó. Em um vídeo publicado no Instagram, é possível ver a mãe, Fernanda Anjos, participar alegre dos momentos marcantes e ficar mais feliz ainda ao descobrir que a criança que espera na gestação é um menino, que se chamará Akin Ayo.

Para revelar a notícia a todos, o outro filho de Fernanda, Kayin Ayo, tirou um lenço do chão com a boca e mostrou a cor azul. "E vem aí o amor da minha vida. Treinei o peru do Atalaia com muito carimbó para pegar o lenço e revelar o amorzinho da minha vida. Sabia que eu já sou grande? Eu já sei correr, comer sozinho e até guardar os brinquedos. E a melhor parte é que eu vou te ensinar tudo isso!", escreveu Fernanda na legenda.

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"Tu vens, tu vens..."

Na legenda do vídeo, a mãe de Akin Ayo ainda demonstrou a ansiedade que está sentindo pela chegada de seu bebê. "Vem logo para a gente brincar, mas vê se não demora muito, tá? A mamãe disse que você é o melhor presente que eu poderia ganhar, e eu acho que ela tem razão. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido que você seria o meu melhor presente. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais, Akin Ayo. Eu te amo!", disse.

Até o momento, o vídeo já acumulou mais de 200 comentários de pessoas que acharam linda e criativa a ideia do chá revelação de xarimbó. "Todo amor do mundo para o Akin", desejou uma seguidora. "Parabéns, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para vocês", comentou outra mulher. "Que lindo, família crescendo. Parabéns pelo anjinho Akin Ayo. Que traga ainda mais felicidade", escreveu uma terceira pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)