Léo Santana e Lore Improta fazem chá revelação durante show gratuito em Salvador

Eles também agradeceram ao carinho do público

Estadão Conteúdo
fonte

Lore Improta e Leo Santana fazem chá revelação em show (Reprodução / Instagram @loreimprota)

Léo Santana e Lore Improta, que esperam o segundo filho, fizeram o chá revelação diante do público durante um show gratuito em Salvador no último domingo, 23. A apresentação marcou a celebração dos 20 anos de carreira do cantor.

No palco, o casal se juntou à filha mais velha, Liz, de 4 anos, e a familiares para acompanhar o momento. Um vídeo exibido no telão mostrou a reação dos dois ao descobrirem a nova gravidez. Em seguida, Liz fez uma introdução antes da revelação do sexo e, então, o cenário ficou completamente azul, anunciando que vem aí um menino.

O público comemorou junto e o momento emocionou os pais e os familiares presentes. Nas redes sociais, Lore e Léo vibraram com a novidade. "É menino! Liz vai ter um irmãozinho e nós seremos pais de um casal, que sonho", escreveram.

Eles também agradeceram ao carinho do público: "Uma emoção danada viver isso com vocês, minha família e meus amigos no coração de Salvador. Que energia surreal".

Mais tarde, Lore publicou uma homenagem especial ao marido. "Ver meu amor celebrar 20 anos de carreira cercado de tanta gente que admira e celebra a sua trajetória, ver o Elevador Lacerda ficar azul e ouvir todo mundo vibrando junto foi indescritível", declarou. "A família aumentou e o amor só transborda por aqui. Gratidão demais por esse momento", completou.

Léo e Lore começaram a namorar em 2017 e se casaram em uma cerimônia intimista em fevereiro de 2021. Liz nasceu em setembro do mesmo ano. Em outubro de 2025, eles anunciaram que esperam o segundo filho.

