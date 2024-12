VÍDEO: Cesta de aniversário desmonta e festa em Parauapebas termina em desastre

Uma tentativa carinhosa de presentear com uma cesta de aniversário em Parauapebas, no sudeste do Pará, acabou virando uma cena inusitada. No vídeo compartilhado nas redes sociais, uma mulher segura o presente enquanto os familiares cantam parabéns. O inesperado acontece quando a base da cesta não aguenta o peso do bolo, fazendo com que tudo caia no chão.

O episódio ganhou ainda mais repercussão porque o piso estava molhado com água de sabão, usada na faxina da casa. Além da frustração, o momento gerou risadas e recebeu comentários hilários dos internautas. “Eu passei o início todo apreensivo, quando me acalmei o pior aconteceu”, postou um. "Aguentou muito e ainda foi simpático", escreveu outra".

Apesar do incidente, o gesto de carinho por trás da surpresa foi celebrado. A situação inusitada mostra que, mesmo com imprevistos, o esforço para agradar quem se ama traz momentos inesquecíveis.